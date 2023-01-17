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Семён Евдокимович

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: Алёна Афанасьевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Железцына Матрёна Семёновна

Мать ребёнка: Прасковья

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Железцына Афимья Семёновна

Мать ребёнка: Прасковья

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Железцын Данила Семёнович

Мать ребёнка: Прасковья

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Железцын Прокофий Семёнович

Мать ребёнка: Прасковья

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Чибирева Елизавета Семёновна

Мать ребёнка: Прасковья

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
Неизвестно
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