Семён Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: Алёна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Железцына Матрёна Семёновна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Железцына Афимья Семёновна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Железцын Данила Семёнович
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1820
Сын: Железцын Прокофий Семёнович
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Чибирева Елизавета Семёновна
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
Неизвестно