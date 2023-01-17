Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Железцына Матрёна Семёновна

Отец ребёнка: Семён Евдокимович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Железцына Афимья Семёновна

Отец ребёнка: Семён Евдокимович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Железцын Данила Семёнович

Отец ребёнка: Семён Евдокимович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Железцын Прокофий Семёнович

Отец ребёнка: Семён Евдокимович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Чибирева Елизавета Семёновна

Отец ребёнка: Семён Евдокимович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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