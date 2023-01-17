Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Железцына Матрёна Семёновна
Отец ребёнка: Семён Евдокимович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Железцына Афимья Семёновна
Отец ребёнка: Семён Евдокимович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Железцын Данила Семёнович
Отец ребёнка: Семён Евдокимович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Железцын Прокофий Семёнович
Отец ребёнка: Семён Евдокимович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Чибирева Елизавета Семёновна
Отец ребёнка: Семён Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Евдокимович
Смерть
Неизвестно