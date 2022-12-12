Чибирева (Железцына) Елизавета Семёновна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Семён Евдокимович
Мать: Прасковья
Бракосочетание
11.02.1845 ст.
Рождение ребёнка
19.11.1846 ст.
Дочь: Чибирева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Чибирев Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1849 ст.
Дочь: Чибирева Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Чибирев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно