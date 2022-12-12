Чибирева (Железцына) Елизавета Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧибирева (Железцына) Елизавета Семёновна

Чибирева (Железцына) Елизавета Семёновна

avatar

Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Семён Евдокимович

Мать: Прасковья

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.02.1845 ст.

Муж: Чибирев Иван Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1846 ст.

Дочь: Чибирева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Чибирев Иван Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1849 ст.

Дочь: Чибирева Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Чибирев Иван Иванович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close