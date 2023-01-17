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Железцын Прокофий Семёнович

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Семён Евдокимович

Мать: Прасковья

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1843 ст.

Жена: Железцына Евдокия Евстафьевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1845

Сын: Железцын Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Железцына Евдокия Евстафьевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1851 ст.

Жена: Железцына Степанида Васильевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.10.1873

Жена: Железцына Анастасия Васильевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железцын Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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