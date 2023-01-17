Железцын Прокофий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Семён Евдокимович
Мать: Прасковья
Бракосочетание
08.11.1843 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1845
Сын: Железцын Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: Железцына Евдокия Евстафьевна
Бракосочетание
11.11.1851 ст.
Бракосочетание
26.10.1873
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железцын Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно