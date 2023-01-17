Бакулина (Бакулина) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Угрюмова Аграфена (Агрипина) Филипповна
Отец ребёнка: Бакулин Филипп
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Сударикова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Бакулин Филипп
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Васильева Мария Филипповна
Отец ребёнка: Бакулин Филипп
Рождение ребёнка
28.12.1900
Сын: Бакулин Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Бакулин Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакулин Дмирий Филиппович
Отец ребёнка: Бакулин Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакулин Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Бакулин Филипп
Смерть
1943