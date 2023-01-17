Бакулина (Бакулина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Бакулина) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Угрюмова Аграфена (Агрипина) Филипповна

Отец ребёнка: Бакулин Филипп

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Сударикова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Бакулин Филипп

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Васильева Мария Филипповна

Отец ребёнка: Бакулин Филипп

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.12.1900

Сын: Бакулин Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Бакулин Филипп

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Дмирий Филиппович

Отец ребёнка: Бакулин Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакулин Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Бакулин Филипп

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1943
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