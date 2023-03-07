Васильева (Бакулина) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Бакулина) Мария Филипповна

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Место рождения

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Бакулин Филипп

Мать: Бакулина Наталья Ивановна

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
18.10.1920

Сын: Васильев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Егорович

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Федерольф Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Егорович

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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