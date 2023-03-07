Васильева (Бакулина) Мария Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Бакулин Филипп
Рождение ребёнка
18.10.1920
Сын: Васильев Евгений Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Егорович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Федерольф Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно