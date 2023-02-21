Бакулин Дмирий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Дмирий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакулин Филипп

Мать: Бакулина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бакулин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакулина Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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