Бакулин Дмирий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакулин Филипп
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бакулин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакулина Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно