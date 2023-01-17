Бакулин Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Бакулин Дмирий Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Печнякова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Бакулина Капитолина Андреевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Бакулин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Бакулина Капитолина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Константиновка, Александрийский уезд, Херсонская губерния
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: пропал без вести | Пропал без вести