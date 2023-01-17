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Бакулин Николай Дмитриевич

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Место рождения

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бакулин Дмирий Филиппович

Мать: не указана

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Печнякова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Бакулина Капитолина Андреевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Бакулин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Бакулина Капитолина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Капитолина Андреевна

Константиновка, Александрийский уезд, Херсонская губерния
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: пропал без вести | Пропал без вести
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