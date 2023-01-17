Угрюмова (Бакулина) Аграфена (Агрипина) Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиОколо 1983
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Бакулин Филипп
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1908
Сын: Угрюмов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.03.1916
Сын: Угрюмов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Около 1983
Похороны
Неизвестно
Брыкино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область