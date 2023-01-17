Угрюмова (Бакулина) Аграфена (Агрипина) Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угрюмова (Бакулина) Аграфена (Агрипина) Филипповна

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Место рождения

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Около 1983

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Бакулин Филипп

Мать: Бакулина Наталья Ивановна

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Угрюмов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Угрюмов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Угрюмов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.03.1916

Сын: Угрюмов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Преображенский, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угрюмов/угрюмова ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угрюмов/угрюмова ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Угрюмов/угрюмова ?

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Около 1983
Похороны
Неизвестно
Брыкино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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