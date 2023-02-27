(Рогозина) Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рогозин Семён
Отец ребёнка: Рогозин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Рогозина) Евгения
Отец ребёнка: Рогозин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Рогозин Михаил
Отец ребёнка: Рогозин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рогозин Андрей
Отец ребёнка: Рогозин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Рогозин Стефан
Отец ребёнка: Рогозин Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно