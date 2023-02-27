Рогозин Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

05.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Рогозин Иван Тимофеевич

Мать: (Рогозина) Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Мария

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Рогозин Павел

Мать ребёнка: (Рогозина) Мария

Смерть
05.01.1907

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