Рогозин Семён
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти05.01.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Рогозин Иван Тимофеевич
Мать: (Рогозина) Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Мария
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Рогозин Павел
Мать ребёнка: (Рогозина) Мария
Смерть
05.01.1907