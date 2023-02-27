Рогозин Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Рогозин Тимофей
Мать: (Рогозина) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Матрёна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рогозин Семён
Мать ребёнка: (Рогозина) Матрёна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Рогозина) Евгения
Мать ребёнка: (Рогозина) Матрёна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Рогозин Михаил
Мать ребёнка: (Рогозина) Матрёна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рогозин Андрей
Мать ребёнка: (Рогозина) Матрёна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Рогозин Стефан
Мать ребёнка: (Рогозина) Матрёна
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка по сл. Воробьёвке Богучарского уезда (1835)
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Рогозина) Мария
Мать ребёнка: (Рогозина) Степанида
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Рогозина) Елизавета
Мать ребёнка: (Рогозина) Степанида
Смерть
Неизвестно