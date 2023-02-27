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Рогозин Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Рогозин Тимофей

Мать: (Рогозина) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Матрёна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Рогозин Семён

Мать ребёнка: (Рогозина) Матрёна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Рогозина) Евгения

Мать ребёнка: (Рогозина) Матрёна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Рогозин Михаил

Мать ребёнка: (Рогозина) Матрёна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Рогозин Андрей

Мать ребёнка: (Рогозина) Матрёна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Рогозин Стефан

Мать ребёнка: (Рогозина) Матрёна

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка по сл. Воробьёвке Богучарского уезда (1835)
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Рогозина) Мария

Мать ребёнка: (Рогозина) Степанида

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Рогозина) Елизавета

Мать ребёнка: (Рогозина) Степанида

Смерть
Неизвестно

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