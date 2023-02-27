Рогозин Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Рогозин Иван Тимофеевич

Мать: (Рогозина) Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.11.1882

Сын: Рогозин Митрофан

Мать ребёнка: (Рогозина) Екатерина

Рождение ребёнка
13.01.1884

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: (Рогозина) Екатерина

Рождение ребёнка
20.12.1890

Дочь: (Рогозина) Анастасия

Мать ребёнка: (Рогозина) Екатерина

Смерть
Неизвестно

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