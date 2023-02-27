Рогозин Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Рогозин Иван Тимофеевич
Мать: (Рогозина) Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.11.1882
Сын: Рогозин Митрофан
Мать ребёнка: (Рогозина) Екатерина
Рождение ребёнка
13.01.1884
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: (Рогозина) Екатерина
Рождение ребёнка
20.12.1890
Дочь: (Рогозина) Анастасия
Мать ребёнка: (Рогозина) Екатерина
Смерть
Неизвестно