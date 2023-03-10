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Солодовников Александр Макеевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

18.07.1972

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

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1952 г.р.
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1958 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Солодовников Макей Александрович

Мать: Солодовников Пелагея

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Копняев) Евдокия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
01.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Копняев) Евдокия Михайловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.02.1952

Сын: Солодовников Николай Александрович

Мать ребёнка: Солодовников (Копняев) Евдокия Михайловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Копняев) Евдокия Михайловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Копняев) Евдокия Михайловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
03.01.1958

Сын: Солодовников Виталий Александрович

Мать ребёнка: Солодовников (Копняев) Евдокия Михайловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Копняев) Евдокия Михайловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
18.07.1972
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Причина смерти: от рака | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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