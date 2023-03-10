Солодовников Александр Макеевич
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти18.07.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
01.08.1949
Рождение ребёнка
20.02.1952
Сын: Солодовников Николай Александрович
Мать ребёнка: Солодовников (Копняев) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
19.07.1953
Рождение ребёнка
23.07.1956
Рождение ребёнка
03.01.1958
Сын: Солодовников Виталий Александрович
Мать ребёнка: Солодовников (Копняев) Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
17.08.1960
Смерть
18.07.1972
Причина смерти: от рака | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев