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Солодовников Макей Александрович

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Солодовников Александр Прокофьевич

Мать: Солодовников Евдокия Лукинична

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Конюхов Олимпиада Макеевна

Мать ребёнка: Солодовников Пелагея

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Солодовников Александр Макеевич

Мать ребёнка: Солодовников Пелагея

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Жукалин Капитолина Макеевна

Мать ребёнка: Солодовников Пелагея

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Попов Клавдия Макеевна

Мать ребёнка: Солодовников Пелагея

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
1952
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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