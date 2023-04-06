Солодовников Макей Александрович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Конюхов Олимпиада Макеевна
Мать ребёнка: Солодовников Пелагея
Рождение ребёнка
1919
Сын: Солодовников Александр Макеевич
Мать ребёнка: Солодовников Пелагея
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Жукалин Капитолина Макеевна
Мать ребёнка: Солодовников Пелагея
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Попов Клавдия Макеевна
Мать ребёнка: Солодовников Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солодовников Пелагея
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
1952
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев