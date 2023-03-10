Солодовников Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Конюхов Олимпиада Макеевна
Отец ребёнка: Солодовников Макей Александрович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Солодовников Александр Макеевич
Отец ребёнка: Солодовников Макей Александрович
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Жукалин Капитолина Макеевна
Отец ребёнка: Солодовников Макей Александрович
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Попов Клавдия Макеевна
Отец ребёнка: Солодовников Макей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно