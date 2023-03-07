Жукалин (Солодовников) Капитолина Макеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукалин (Солодовников) Капитолина Макеевна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Муж

Дети

1922 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Солодовников Макей Александрович

Мать: Солодовников Пелагея

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Жукалин Павел Семёнович

Отец ребёнка: Жукалин Семён

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Жукалин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Жукалин Семён

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жукалин Семён

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жукалин Семён

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жукалин Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жукалин Семён

Смерть
Неизвестно
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