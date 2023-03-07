Жукалин (Солодовников) Капитолина Макеевна
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Жукалин Семён
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Жукалин Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жукалин Семён
Смерть
Неизвестно