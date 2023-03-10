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Жукалин Иван Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

?.10.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Жукалин Семён

Мать: Жукалин (Солодовников) Капитолина Макеевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.10.1944
Причина смерти: пропал без вести

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