Жукалин Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти?.10.1944
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.10.1944
Причина смерти: пропал без вести