Жукалин Семён
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Жукалин (Солодовников) Капитолина Макеевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Жукалин (Солодовников) Капитолина Макеевна
Смерть
Неизвестно