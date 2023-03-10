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Жукалин Семён

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1922 г.р.
1922 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукалин (Солодовников) Капитолина Макеевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукалин (Солодовников) Капитолина Макеевна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукалин (Солодовников) Капитолина Макеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукалин (Солодовников) Капитолина Макеевна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1922

Сын: Жукалин Павел Семёнович

Мать ребёнка: Жукалин (Солодовников) Капитолина Макеевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Жукалин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Жукалин (Солодовников) Капитолина Макеевна

Смерть
Неизвестно

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