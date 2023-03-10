Конюхов (Солодовников) Олимпиада Макеевна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
г.Минеральные воды
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конюхов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конюхов Пётр Иванович
Лановцы, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно