Конюхов (Солодовников) Олимпиада Макеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конюхов (Солодовников) Олимпиада Макеевна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Солодовников Макей Александрович

Мать: Солодовников Пелагея

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конюхов Пётр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
г.Минеральные воды
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конюхов Пётр Иванович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конюхов Пётр Иванович

Лановцы, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно

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