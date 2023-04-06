Конюхов Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения04.09.1913
Дата смерти26.10.1979
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1913
Отец: Конюхов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конюхов Олимпиада Макеевна
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Конюхов Олимпиада Макеевна
Лановцы, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Минеральные воды
Смерть
26.10.1979
г.Минеральные воды