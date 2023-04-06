Конюхов Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонюхов Пётр Иванович

Конюхов Пётр Иванович

avatar

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

04.09.1913

Дата смерти

26.10.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1913

Отец: Конюхов Иван

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конюхов Олимпиада Макеевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конюхов Олимпиада Макеевна

Лановцы, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конюхов Олимпиада Макеевна

Место жительства
Неизвестно
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
г.Минеральные воды
Смерть
26.10.1979
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
г.Минеральные воды
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close