Солодовников (Копняев) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1927
Дата смерти26.02.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1927
Отец: Копняев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1949
Рождение ребёнка
20.02.1952
Сын: Солодовников Николай Александрович
Отец ребёнка: Солодовников Александр Макеевич
Рождение ребёнка
19.07.1953
Рождение ребёнка
23.07.1956
Рождение ребёнка
03.01.1958
Сын: Солодовников Виталий Александрович
Отец ребёнка: Солодовников Александр Макеевич
Рождение ребёнка
17.08.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
26.02.1993
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев