Солодовников (Копняев) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Копняев) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1927

Дата смерти

26.02.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.
1914 г.р.

Дети

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1952 г.р.
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1958 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1927

Отец: Копняев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Александр Макеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.02.1952

Сын: Солодовников Николай Александрович

Отец ребёнка: Солодовников Александр Макеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Александр Макеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Александр Макеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
03.01.1958

Сын: Солодовников Виталий Александрович

Отец ребёнка: Солодовников Александр Макеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Александр Макеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Иван Ювинальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Александр Макеевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
26.02.1993
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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