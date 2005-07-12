Солодовников Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения20.02.1952
Дата смерти12.07.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1975
Рождение ребёнка
21.12.1976
Рождение ребёнка
21.01.1978
Рождение ребёнка
07.11.1979
Рождение ребёнка
03.07.1981
Рождение ребёнка
01.01.1985
Смерть
12.07.2005
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев