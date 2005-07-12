Солодовников Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Николай Александрович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

20.02.1952

Дата смерти

12.07.2005

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1952

Отец: Солодовников Александр Макеевич

Мать: Солодовников (Копняев) Евдокия Михайловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Старов) Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
08.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Старов) Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
21.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Старов) Валентина Константиновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Старов) Валентина Константиновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.11.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Старов) Валентина Константиновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
03.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Старов) Валентина Константиновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Старов) Валентина Константиновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
12.07.2005
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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