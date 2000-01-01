Воейков Аркадий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1817
Рождение ребёнка
17.05.1841
Сын: Воейков Владимир Аркадьевич
Мать ребёнка: Воейкова Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.06.1843
Дочь: Воейкова Анна Аркадьевна
Мать ребёнка: Воейкова Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.01.1845
Сын: Воейков Дмитрий Аркадьевич
Мать ребёнка: Воейкова Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.08.1864
Дочь: Собко Софья Аркадьевна
Мать ребёнка: Воейкова Надежда Александровна
Gryaznoye, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.04.1867
Дочь: Воейкова Елизавета Аркадьевна
Мать ребёнка: Воейкова Надежда Александровна