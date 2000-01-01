Воейкова (Кутузова) Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.09.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1841
Сын: Воейков Владимир Аркадьевич
Отец ребёнка: Воейков Аркадий Владимирович
Рождение ребёнка
22.06.1843
Дочь: Воейкова Анна Аркадьевна
Отец ребёнка: Воейков Аркадий Владимирович
Рождение ребёнка
01.01.1845
Сын: Воейков Дмитрий Аркадьевич
Отец ребёнка: Воейков Аркадий Владимирович
Смерть
09.09.1846