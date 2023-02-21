Воейкова (Вельтман) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейкова (Вельтман) Надежда Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 16.12.1893

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1864

Дочь: Собко Софья Аркадьевна

Отец ребёнка: Воейков Аркадий Владимирович

Gryaznoye, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.04.1867

Дочь: Воейкова Елизавета Аркадьевна

Отец ребёнка: Воейков Аркадий Владимирович

Смерть
До 16.12.1893
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