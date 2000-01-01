Воейкова (Аксакова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейкова (Аксакова) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1799

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1799

Отец: Аксаков Тимофей Степанович

Мать: Аксакова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
12.10.1815

Сын: Воейков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
12.03.1817

Сын: Воейков Аркадий Владимирович

Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1828

Сын: Воейков Петр Владимирович

Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович

Москва
Рождение ребёнка
02.03.1835

Сын: Воейков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимировна

Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Мария Владимировна

Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Константин Владимирович

Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Павел Владимирович

Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович

Смерть
1850
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