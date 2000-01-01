Воейкова (Аксакова) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1799
Дата смерти1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1799
Рождение ребёнка
12.10.1815
Сын: Воейков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1817
Сын: Воейков Аркадий Владимирович
Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1828
Сын: Воейков Петр Владимирович
Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович
Москва
Рождение ребёнка
02.03.1835
Сын: Воейков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимировна
Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Мария Владимировна
Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Константин Владимирович
Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Павел Владимирович
Отец ребёнка: Воейков Владимир Иванович
Смерть
1850