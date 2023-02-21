Аксакова (Зубова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1788
Рождение ребёнка
20.09.1791
Сын: Аксаков Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Аксаков Тимофей Степанович
Уфа Russian Federation
Рождение ребёнка
19.05.1793
Дочь: Карташевская Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Аксаков Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
04.06.1797
Сын: Аксаков Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Аксаков Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
18.03.1799
Дочь: Воейкова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Аксаков Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
23.01.1803
Сын: Аксаков Аркадий Тимофеевич
Отец ребёнка: Аксаков Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
07.02.1806
Дочь: Глумилина Софья Тимофеевна
Отец ребёнка: Аксаков Тимофей Степанович
Смерть
1833