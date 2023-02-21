Аксакова (Зубова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксакова (Зубова) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1833

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1788

Муж: Аксаков Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
20.09.1791

Сын: Аксаков Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Аксаков Тимофей Степанович

Уфа Russian Federation
Рождение ребёнка
19.05.1793

Дочь: Карташевская Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Аксаков Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
04.06.1797

Сын: Аксаков Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Аксаков Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
18.03.1799

Дочь: Воейкова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Аксаков Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
23.01.1803

Сын: Аксаков Аркадий Тимофеевич

Отец ребёнка: Аксаков Тимофей Степанович

Рождение ребёнка
07.02.1806

Дочь: Глумилина Софья Тимофеевна

Отец ребёнка: Аксаков Тимофей Степанович

Смерть
1833
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