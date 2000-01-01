Карташевская (Аксакова) Надежда Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1793
Дата смерти05.08.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1793
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Карташевский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Карташевский Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Карташевский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Юлия Григорьевна
Отец ребёнка: Карташевский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1831
Сын: Карташевский Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Карташевский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карташевский Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Карташевский Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркович Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Карташевский Григорий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
владелица имения Руново (под Петербургом)
Смерть
05.08.1887
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры