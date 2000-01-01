Карташевская (Аксакова) Надежда Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташевская (Аксакова) Надежда Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1793

Дата смерти

05.08.1887

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1793

Отец: Аксаков Тимофей Степанович

Мать: Аксакова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Карташевский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Карташевский Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Карташевский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Юлия Григорьевна

Отец ребёнка: Карташевский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1831

Сын: Карташевский Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Карташевский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташевский Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Карташевский Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркович Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Карташевский Григорий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
владелица имения Руново (под Петербургом)
Смерть
05.08.1887
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры
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