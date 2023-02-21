Маркович (Карташевская) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркович (Карташевская) Надежда Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.01.1890

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карташевский Григорий Иванович

Мать: Карташевская Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.08.1860

Сын: Маркович (маркевич) Николай Андреевич

Отец ребёнка: Маркович Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Маркович (маркевич) Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Маркович Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
11.07.1867

Сын: Маркович (маркевич) Юрий (Георгий) Андреевич

Отец ребёнка: Маркович Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
20.05.1870

Сын: Маркович Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Маркович Андрей Николаевич

Смерть
10.01.1890
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