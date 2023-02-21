Маркович (Карташевская) Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.01.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1860
Сын: Маркович (маркевич) Николай Андреевич
Отец ребёнка: Маркович Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Маркович (маркевич) Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Маркович Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
11.07.1867
Сын: Маркович (маркевич) Юрий (Георгий) Андреевич
Отец ребёнка: Маркович Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
20.05.1870
Сын: Маркович Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Маркович Андрей Николаевич
Смерть
10.01.1890