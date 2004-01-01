Маркович Андрей Николаевич
Место рожденияс. Туровка, Прилуцкого уезда, Полтавской губ.
Дата рождения09.11.1830
Дата смерти11.03.1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1830
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Туровка, Прилуцкого уезда, Полтавской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1860
Сын: Маркович (маркевич) Николай Андреевич
Мать ребёнка: Маркович Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Маркович (маркевич) Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Маркович Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
11.07.1867
Сын: Маркович (маркевич) Юрий (Георгий) Андреевич
Мать ребёнка: Маркович Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
20.05.1870
Сын: Маркович Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Маркович Надежда Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Действительный тайный советник, Статс-секретарь ЕИВ, сенатор
Смерть
11.03.1907
St Petersburg Russia
Похороны
Неизвестно
на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры, г. Санкт-Петербург