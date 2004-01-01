Маркович Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркович Андрей Николаевич

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Место рождения

с. Туровка, Прилуцкого уезда, Полтавской губ.

Дата рождения

09.11.1830

Дата смерти

11.03.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Туровка, Прилуцкого уезда, Полтавской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1860

Сын: Маркович (маркевич) Николай Андреевич

Мать ребёнка: Маркович Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Маркович (маркевич) Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Маркович Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
11.07.1867

Сын: Маркович (маркевич) Юрий (Георгий) Андреевич

Мать ребёнка: Маркович Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
20.05.1870

Сын: Маркович Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Маркович Надежда Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Действительный тайный советник, Статс-секретарь ЕИВ, сенатор
Смерть
11.03.1907
St Petersburg Russia
Похороны
Неизвестно
на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры, г. Санкт-Петербург
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