Глумилина (Аксакова) Софья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1806
Дата смерти17.07.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1806
Рождение ребёнка
11.04.1828
Сын: Глумилин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Глумилин Михаил Васильевич
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глумилина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Глумилин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Россоловская Мария Михайловна
Отец ребёнка: Глумилин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глумилина Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Глумилин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутлерова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Глумилин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глумилин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Глумилин Михаил Васильевич
Смерть
17.07.1866