Глумилина (Аксакова) Софья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумилина (Аксакова) Софья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1806

Дата смерти

17.07.1866

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1806

Отец: Аксаков Тимофей Степанович

Мать: Аксакова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
11.04.1828

Сын: Глумилин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Глумилин Михаил Васильевич

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глумилина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Глумилин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Россоловская Мария Михайловна

Отец ребёнка: Глумилин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глумилина Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Глумилин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутлерова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Глумилин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глумилин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Глумилин Михаил Васильевич

Смерть
17.07.1866
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