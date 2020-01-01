Глумилин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумилин Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1828

Сын: Глумилин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Глумилина Софья Тимофеевна

Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глумилина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Глумилина Софья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Россоловская Мария Михайловна

Мать ребёнка: Глумилина Софья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глумилина Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Глумилина Софья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутлерова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Глумилина Софья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глумилин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Глумилина Софья Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник
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