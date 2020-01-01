Глумилин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1828
Сын: Глумилин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Глумилина Софья Тимофеевна
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глумилина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Глумилина Софья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Россоловская Мария Михайловна
Мать ребёнка: Глумилина Софья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глумилина Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Глумилина Софья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутлерова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Глумилина Софья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глумилин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Глумилина Софья Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
надворный советник