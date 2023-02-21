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Глумилин Василий Михайлович
Глумилин Василий Михайлович
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Место рождения
Москва
Дата рождения
11.04.1828
Пол
Мужской
Отец
Глумилин Михаил Васильевич
Мать
Глумилина (Аксакова) Софья Тимофеевна
1806 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1828
Отец:
Глумилин Михаил Васильевич
Мать:
Глумилина Софья Тимофеевна
Москва
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