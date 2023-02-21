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Глумилин Василий Михайлович

Место рождения

Москва

Дата рождения

11.04.1828

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1828

Отец: Глумилин Михаил Васильевич

Мать: Глумилина Софья Тимофеевна

Москва