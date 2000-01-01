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Воейков Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1815

Дата смерти

21.10.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1815

Отец: Воейков Владимир Иванович

Мать: Воейкова Анна Тимофеевна

Бракосочетание
27.09.1843

Жена: Воейкова Лидия Аристарховна

Рождение ребёнка
02.09.1844

Дочь: Тихменева Софья Александровна

Мать ребёнка: Воейкова Лидия Аристарховна

Рождение ребёнка
17.07.1849

Дочь: Есипова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Воейкова Лидия Аристарховна

Рождение ребёнка
21.08.1851

Дочь: Воейкова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Воейкова Лидия Аристарховна

Рождение ребёнка
13.02.1855

Сын: Воейков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Воейкова Лидия Аристарховна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.10.1886
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