Воейков Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1815
Дата смерти21.10.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1815
Бракосочетание
27.09.1843
Рождение ребёнка
02.09.1844
Дочь: Тихменева Софья Александровна
Мать ребёнка: Воейкова Лидия Аристарховна
Рождение ребёнка
17.07.1849
Дочь: Есипова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Воейкова Лидия Аристарховна
Рождение ребёнка
21.08.1851
Дочь: Воейкова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Воейкова Лидия Аристарховна
Рождение ребёнка
13.02.1855
Сын: Воейков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Воейкова Лидия Аристарховна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.10.1886