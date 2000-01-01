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Есипова (Воейкова) Ольга Александровна
Есипова (Воейкова) Ольга Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.1849
Пол
Женский
Отец
Воейков Александр Владимирович
1815 г.р.
Мать
Воейкова (Путилова) Лидия Аристарховна
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1849
Отец:
Воейков Александр Владимирович
Мать:
Воейкова Лидия Аристарховна
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