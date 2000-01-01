Воейков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1815
Сын: Воейков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.03.1817
Сын: Воейков Аркадий Владимирович
Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.02.1828
Сын: Воейков Петр Владимирович
Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна
Москва
Рождение ребёнка
02.03.1835
Сын: Воейков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимировна
Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Мария Владимировна
Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Константин Владимирович
Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Павел Владимирович
Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна