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Воейков Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1815

Сын: Воейков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.03.1817

Сын: Воейков Аркадий Владимирович

Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.02.1828

Сын: Воейков Петр Владимирович

Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна

Москва
Рождение ребёнка
02.03.1835

Сын: Воейков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимировна

Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Мария Владимировна

Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Константин Владимирович

Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Павел Владимирович

Мать ребёнка: Воейкова Анна Тимофеевна

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