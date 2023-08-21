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Милафетнов Владимир Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1949

Дата смерти

17.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1949

Отец: Милафетнов Павел Александрович

Мать: Милафетнова Александра

Рождение ребёнка
22.02.1971

Сын: Милафетнов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Милафетнова Надежда

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
11.08.1976

Дочь: Подлуцкая Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Милафетнова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милафетнова Надежда

Смерть
17.06.1992
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