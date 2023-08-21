Милафетнов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1949
Дата смерти17.06.1992
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1949
Рождение ребёнка
22.02.1971
Сын: Милафетнов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Милафетнова Надежда
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
11.08.1976
Дочь: Подлуцкая Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Милафетнова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Милафетнова Надежда
Смерть
17.06.1992