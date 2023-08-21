Милафетнова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милафетнова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1971

Сын: Милафетнов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Милафетнов Владимир Павлович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
11.08.1976

Дочь: Подлуцкая Юлия

Отец ребёнка: Милафетнов Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милафетнов Владимир Павлович

Место жительства
Неизвестно
ул. Дзержинского 1-4
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