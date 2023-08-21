Милафетнова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1971
Сын: Милафетнов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Милафетнов Владимир Павлович
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
11.08.1976
Дочь: Подлуцкая Юлия
Отец ребёнка: Милафетнов Владимир Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Дзержинского 1-4