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Милафетнов Юрий Владимирович

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

22.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1971

Отец: Милафетнов Владимир Павлович

Мать: Милафетнова Надежда Георгиевна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
08.07.1995

Дочь: Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Милафетнова Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
06.04.1998

Сын: Милафетнов Владислав Юрьевич

Мать ребёнка: Милафетнова Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
11.06.2010

Сын: Милафетнов Борис Юрьевич

Мать ребёнка: Милафетнова Ольга Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милафетнова Ольга Борисовна

Место жительства
Неизвестно
ул. Островского 11-29
Место жительства
Неизвестно
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