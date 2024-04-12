Милафетнов Юрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения22.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1971
Рождение ребёнка
08.07.1995
Дочь: Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Милафетнова Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
06.04.1998
Сын: Милафетнов Владислав Юрьевич
Мать ребёнка: Милафетнова Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
11.06.2010
Мать ребёнка: Милафетнова Ольга Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Островского 11-29
Место жительства
Неизвестно