Подлуцкая (Милафетнова) Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлуцкая (Милафетнова) Юлия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1976

Отец: Милафетнов Владимир Павлович

Мать: Милафетнова Надежда Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подлуцкий Александр Андреевич

Отец ребёнка: Подлуцкий Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Подлуцкий Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подлуцкий Андрей

Место жительства
Неизвестно
ул. Ленина 24
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