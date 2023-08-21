Подлуцкая (Милафетнова) Юлия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1976
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подлуцкий Александр Андреевич
Отец ребёнка: Подлуцкий Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Подлуцкий Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подлуцкий Андрей
Место жительства
Неизвестно
ул. Ленина 24