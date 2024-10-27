Чубаков Ермолай Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.07.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1867
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1887
Сын: Чубаков Александр Ермолаевич
Мать ребёнка: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
22.06.1889
Дочь: Чубакова Проскева Ермолаевна
Мать ребёнка: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
11.07.1893
Дочь: Чубакова Улита Ермолаевна
Мать ребёнка: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
08.10.1895
Сын: Чубаков Андрей Ермолаевич
Мать ребёнка: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
12.10.1898
Дочь: Костылева (Чубакова) Пелагея Ермолаевна
Мать ребёнка: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна
После замужества с Иваном жила в Тюринке.
Рождение ребёнка
19.10.1902
Мать ребёнка: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1905
Сын: Чубаков Василий Ермолаевич
Мать ребёнка: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
06.05.1907 ст.
Дочь: Чубакова Елена Ермолаевна
Мать ребёнка: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна
Смерть
Неизвестно