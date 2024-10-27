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Чубаков Ермолай Михайлович

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

22.07.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1867

Отец: Чубаков Михаил Евдакимович

Мать: Чубакова Прасковья Карпова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
19.11.1887

Сын: Чубаков Александр Ермолаевич

Мать ребёнка: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.06.1889

Дочь: Чубакова Проскева Ермолаевна

Мать ребёнка: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.07.1893

Дочь: Чубакова Улита Ермолаевна

Мать ребёнка: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.10.1895

Сын: Чубаков Андрей Ермолаевич

Мать ребёнка: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.10.1898

Дочь: Костылева (Чубакова) Пелагея Ермолаевна

Мать ребёнка: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
После замужества с Иваном жила в Тюринке.
Рождение ребёнка
19.10.1902

Сын: Чубаков Яков Ермолаевич

Мать ребёнка: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Чубаков Василий Ермолаевич

Мать ребёнка: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.05.1907 ст.

Дочь: Чубакова Елена Ермолаевна

Мать ребёнка: Чубакова (Леонова) Дарья Михайловна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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