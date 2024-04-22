Чубаков Михаил Евдакимович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти13.07.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Чубаков Евдаким Петрович
Мать: Чубакова Фиона
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Чубакова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Чубакова Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
31.05.1863
Мать ребёнка: Чубакова Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
22.07.1867
Сын: Чубаков Ермолай Михайлович
Мать ребёнка: Чубакова Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
04.06.1870
Дочь: Чубакова Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Чубакова Прасковья Карпова
Рождение ребёнка
17.08.1875
Сын: Чубаков Андриан Михайлович
Мать ребёнка: Чубакова Прасковья Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.1889