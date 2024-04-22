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Чубаков Михаил Евдакимович

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

13.07.1889

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Чубаков Евдаким Петрович

Мать: Чубакова Фиона

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Чубакова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Чубакова Прасковья Карпова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.05.1863

Сын: Чубаков Федот Михайлович

Мать ребёнка: Чубакова Прасковья Карпова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.07.1867

Сын: Чубаков Ермолай Михайлович

Мать ребёнка: Чубакова Прасковья Карпова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1870

Дочь: Чубакова Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Чубакова Прасковья Карпова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.08.1875

Сын: Чубаков Андриан Михайлович

Мать ребёнка: Чубакова Прасковья Карпова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чубакова Прасковья Карпова

Смерть
13.07.1889
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