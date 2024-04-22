Чубаков Александр Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1887
Рождение ребёнка
05.09.1907
Сын: Чубаков Иоан Александрович
Мать ребёнка: Чахачева Агрипина Павловна
Рождение ребёнка
10.06.1909
Дочь: Чубакова Анна Александровна
Мать ребёнка: Чахачева Агрипина Павловна
Рождение ребёнка
05.05.1910
Дочь: Чубакова Феодосия Александровна
Мать ребёнка: Чахачева Агрипина Павловна
Рождение ребёнка
14.08.1916
Дочь: Чубакова Анна Александровна
Мать ребёнка: Чахачева Агрипина Павловна
Рождение ребёнка
14.07.1918
Дочь: Чубакова Мария Александровна
Мать ребёнка: Чахачева Агрипина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно