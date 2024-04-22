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Чубаков Александр Ермолаевич

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1887

Отец: Чубаков Ермолай Михайлович

Мать: Чубакова Дарья Михайловна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.09.1907

Сын: Чубаков Иоан Александрович

Мать ребёнка: Чахачева Агрипина Павловна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1909

Дочь: Чубакова Анна Александровна

Мать ребёнка: Чахачева Агрипина Павловна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.05.1910

Дочь: Чубакова Феодосия Александровна

Мать ребёнка: Чахачева Агрипина Павловна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1916

Дочь: Чубакова Анна Александровна

Мать ребёнка: Чахачева Агрипина Павловна

Рождение ребёнка
14.07.1918

Дочь: Чубакова Мария Александровна

Мать ребёнка: Чахачева Агрипина Павловна

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чахачева Агрипина Павловна

Смерть
Неизвестно
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