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Чахачева Агрипина Павловна

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.09.1907

Сын: Чубаков Иоан Александрович

Отец ребёнка: Чубаков Александр Ермолаевич

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1909

Дочь: Чубакова Анна Александровна

Отец ребёнка: Чубаков Александр Ермолаевич

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.05.1910

Дочь: Чубакова Феодосия Александровна

Отец ребёнка: Чубаков Александр Ермолаевич

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1916

Дочь: Чубакова Анна Александровна

Отец ребёнка: Чубаков Александр Ермолаевич

Рождение ребёнка
14.07.1918

Дочь: Чубакова Мария Александровна

Отец ребёнка: Чубаков Александр Ермолаевич

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чубаков Александр Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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