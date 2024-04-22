Чахачева Агрипина Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Рождение ребёнка
05.09.1907
Сын: Чубаков Иоан Александрович
Отец ребёнка: Чубаков Александр Ермолаевич
Рождение ребёнка
10.06.1909
Дочь: Чубакова Анна Александровна
Отец ребёнка: Чубаков Александр Ермолаевич
Рождение ребёнка
05.05.1910
Дочь: Чубакова Феодосия Александровна
Отец ребёнка: Чубаков Александр Ермолаевич
Рождение ребёнка
14.08.1916
Дочь: Чубакова Анна Александровна
Отец ребёнка: Чубаков Александр Ермолаевич
Рождение ребёнка
14.07.1918
Дочь: Чубакова Мария Александровна
Отец ребёнка: Чубаков Александр Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно