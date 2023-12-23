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Чубакова Прасковья Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Чубакова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Чубаков Михаил Евдакимович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.05.1863

Сын: Чубаков Федот Михайлович

Отец ребёнка: Чубаков Михаил Евдакимович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.07.1867

Сын: Чубаков Ермолай Михайлович

Отец ребёнка: Чубаков Михаил Евдакимович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1870

Дочь: Чубакова Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Чубаков Михаил Евдакимович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.08.1875

Сын: Чубаков Андриан Михайлович

Отец ребёнка: Чубаков Михаил Евдакимович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чубаков Михаил Евдакимович

Смерть
Неизвестно
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