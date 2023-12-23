Чубакова Прасковья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Чубакова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Чубаков Михаил Евдакимович
Рождение ребёнка
31.05.1863
Отец ребёнка: Чубаков Михаил Евдакимович
Рождение ребёнка
22.07.1867
Сын: Чубаков Ермолай Михайлович
Отец ребёнка: Чубаков Михаил Евдакимович
Рождение ребёнка
04.06.1870
Дочь: Чубакова Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Чубаков Михаил Евдакимович
Рождение ребёнка
17.08.1875
Сын: Чубаков Андриан Михайлович
Отец ребёнка: Чубаков Михаил Евдакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно