Родион Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Емельянович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Емельян Андреевич

Мать: Анна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Рождение ребёнка
1787

Сын: Родионов Фома Родионович

Мать ребёнка: Анисья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Андрей Родионович

Мать ребёнка: Анисья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Военная служба
С 1791
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Степановна

Смерть
Неизвестно
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