Родион Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Емельян Андреевич
Мать: Анна Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Анисья Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Андрей Родионович
Мать ребёнка: Анисья Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Военная служба
С 1791
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Степановна
Смерть
Неизвестно