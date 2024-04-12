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Анна Ивановна

Место рождения

Бурдуково, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

1665 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Иван Иванов

Мать: не указана

Бурдуково, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
ЦГАДА, 350-2-1636-690об
Бракосочетание
До 1745

Муж: Емельян Андреевич

Сежа, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот ЦГАДА, 350-2-1636-690об
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Родион Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Смерть
После 1795
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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