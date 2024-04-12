Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Иван Иванов
ЦГАДА, 350-2-1636-690об
Бракосочетание
До 1745
Муж: Емельян Андреевич
Сежа, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот ЦГАДА, 350-2-1636-690об
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Родион Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Смерть
После 1795