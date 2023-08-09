(Константинова) Анисья Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Фома Родионович
Отец ребёнка: Родион Емельянович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Андрей Родионович
Отец ребёнка: Родион Емельянович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Бракосочетание
После 1791
Муж: не указан
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 об
Место жительства
После 1791
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Емельянович
Смерть
Неизвестно