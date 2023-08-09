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(Константинова) Анисья Степановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Константинов Степан Константинович

Мать: Константинова Зиновия Еремеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Фома Родионович

Отец ребёнка: Родион Емельянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Андрей Родионович

Отец ребёнка: Родион Емельянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Бракосочетание
После 1791

Муж: не указан

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 об
Место жительства
После 1791
Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Емельянович

Смерть
Неизвестно