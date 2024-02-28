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Степан Константинович

Место рождения

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Около 1700 г.р.

Жена

Около 1734 г.р.

Дети

Около 1752 г.р.
Около 1766 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Константин Андреевич

Мать: Марфа Савельевна

Ляписи, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: Зиновия Еремеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Анисья Степановна

Мать ребёнка: Зиновия Еремеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия Еремеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Смерть
1790
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 оборот
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