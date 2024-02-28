Степан Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Константин Андреевич
Мать: Марфа Савельевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: Зиновия Еремеевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Анисья Степановна
Мать ребёнка: Зиновия Еремеевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия Еремеевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 37 оборот
Смерть
1790
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 оборот